El presidente del Hogar Canario Venezolano pide que se mantega la ayuda a los afectados por el terremoto de La Guaira

El presidente del Hogar Canario Venezolano, José Ramón Arvelo, y la reina de la institución, Camila Aguilar, visitaron Canarias, donde mantuvieron varios encuentros con representantes del Gobierno autonómico para reforzar los vínculos con la comunidad canaria residente en Venezuela y abordar la situación de las personas afectadas por los terremotos registrados el pasado 24 de junio en La Guaira.

Durante su estancia en las islas, Arvelo y Aguilar fueron recibidos por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en un encuentro en el que también participó el director general de Emigración, José Téllez Ledesma.

Arvelo aprovechó la reunión para reclamar que se mantenga la atención a los damnificados por los seísmos, especialmente en cuestiones relacionadas con los medicamentos y la asistencia a niños y personas mayores. El presidente de la entidad destacó que las necesidades de los afectados han ido cambiando con el paso del tiempo y pidió que no se deje de prestar apoyo a las personas afectadas.

“Lo más importante es seguir ayudando y seguir estando pendientes de las personas de La Guaira”, señaló Arvelo, quien también destacó la estrecha relación existente entre Canarias y Venezuela.

El presidente del Hogar Canario Venezolano explicó que la entidad mantiene contacto con el Gobierno de Canarias y que está previsto que próximamente lleguen ayudas del Cabildo de Tenerife destinadas a proporcionar durante un año alimentos y medicamentos a los canarios afectados que se encuentran en Caracas y La Guaira.

En este sentido, José Téllez explicó que el Cabildo de Tenerife ha activado subvenciones nominativas para tres entidades canarias en Venezuela: la Federación de Entidades Canarias en Venezuela, el Hogar Canario de Venezuela y la Unión Canaria de Venezuela. Las ayudas se sitúan entre 120.000 y 150.000 euros para cada entidad y están destinadas a actuaciones correspondientes a este año y al próximo.

Estas subvenciones forman parte del plan de emergencia puesto en marcha tras los terremotos. Según explicó Téllez, el Gobierno de Canarias optó por canalizar las medidas de ayuda a través de las entidades canarias en Venezuela. La ayuda directa del Ejecutivo autonómico para el suministro de alimentos y medicamentos básicos se mantendrá, según indicó, hasta diciembre.

Encuentro con José Luis Perestelo | (IG) Hermandad Canaria Venezolana

Encuentro con el viceconsejero de Acción Exterior

Durante su visita a Canarias, el presidente y la reina del Hogar Canario Venezolano también fueron recibidos por el viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno de Canarias, José Luis Perestelo, en su despacho.

En la recepción participaron igualmente la directora general de Relaciones Exteriores, Miossoty de la Caridad Paradelo, y la diputada en el Parlamento de Canarias Jennifer María Curbelo.

El encuentro se produjo en atención a la invitación cursada el pasado año al Hogar Canario Venezolano para asistir al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, una visita que finalmente tuvo que suspenderse en la fecha prevista.

La visita de Arvelo y Aguilar a Canarias permitió reforzar el contacto entre las instituciones autonómicas y el Hogar Canario Venezolano, además de abordar las necesidades de la colectividad canaria en el país.

Perestelo mantiene una comunicación constante con las entidades y los canarios residentes en Venezuela y recientemente se desplazó al país para conocer de primera mano la situación de la comunidad afectada por los terremotos del 24 de junio y trasladar el compromiso de continuidad del apoyo institucional.