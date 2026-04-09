Rueda se inclina por el retorno del talento emigrante para seguir construyendo la Galicia del futuro

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reafirmado la apuesta del Gobierno autonómico por atraer talento de la Galicia exterior como clave para consolidar una comunidad “líder e innovadora”. Lo hizo durante el acto de entrega de diplomas a los beneficiarios de las Bolsas de Excelencia á Mocidade Exterior (BEME) y del programa Retorna Talento FP.

Rueda subrayó la importancia de estos programas, creados en 2017, que permiten a descendientes de gallegos regresar a la comunidad para completar su formación. “Nos interesa que vengáis y que os quedéis aquí”, afirmó, destacando que el objetivo es no solo facilitar el retorno, sino también favorecer su integración y permanencia.

Cada año, alrededor de 250 jóvenes procedentes de países como Argentina, Uruguay, Cuba, Reino Unido o Francia llegan a Galicia para cursar estudios de máster en sus universidades. El presidente puso en valor el éxito de la iniciativa, señalando que el 80% de los beneficiarios decide quedarse en la comunidad una vez finalizados sus estudios.

Además, avanzó que el próximo año se superarán los 2.000 estudiantes retornados gracias a este tipo de ayudas, que incluyen tanto estudios posuniversitarios como formación profesional. La Xunta ha destinado más de 15 millones de euros a estos programas, y mantiene abierto hasta el 30 de abril el plazo para solicitar las nuevas convocatorias, con una inversión prevista de 2,55 millones de euros.

El presidente también destacó las medidas complementarias incluidas en la Estrategia Galicia Retorna, como incentivos a la contratación, apoyo al emprendimiento y oficinas de asesoramiento para facilitar la integración de los retornados. Asimismo, instó al Gobierno central a agilizar la homologación de títulos universitarios para evitar obstáculos en el acceso al empleo.

Rueda insistió en que Galicia “es una tierra de oportunidades y puertas abiertas” y recordó iniciativas como la futura delegación de la Xunta en Buenos Aires para reforzar los vínculos con la diáspora. “Tan gallego se puede ser viviendo aquí como viviendo fuera”, concluyó, apelando al talento exterior como parte esencial del futuro de la comunidad.