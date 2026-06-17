Santa Coloma de Gramenet rinde homenaje a Ramón Otero Pedrayo coincidiendo con el “Ano Oteriano 2026”

El Centro Cultural Airiños da Nosa Galicia, en Santa Coloma de Gramenet, acogió ayer un acto de homenaje a Ramón Otero Pedrayo, con motivo de la celebración del Ano Oteriano 2026, una iniciativa dedicada a difundir y poner en valor la vida y obra del autor gallego.

El evento reunió a más de 80 asistentes, que participaron activamente en una jornada centrada en la figura del considerado “Patriarca de las Letras Gallegas”, mostrando un notable interés por su trayectoria intelectual, literaria y cultural.

El acto contó con la participación del catedrático de la Universidade de Santiago de Compostela, José Eduardo López Pereira, quien impartió una conferencia dedicada al análisis de la vida y la obra de Otero Pedrayo, destacando su contribución fundamental a la cultura gallega y a la identidad literaria de Galicia.

Público asistente | Airiños da Nosa Terra

Proyección del documental “Dereito a Paisaxe”

Durante la jornada se proyectó el documental “Otero Pedrayo, Dereito a Paisaxe”, dirigido y presentado por la catedrática de la Universidade de Vigo, María José Bravo Bosch.

La pieza audiovisual profundiza en la relación del escritor con el paisaje gallego, uno de los elementos centrales de su obra, y en su visión humanista del territorio como parte esencial de la identidad cultural.

El homenaje se completó con una exposición de caricaturas de Otero Pedrayo realizadas por el dibujante Siro López, que aportó una mirada gráfica y satírica sobre la figura del escritor, acercando su imagen al público desde una perspectiva artística diferente.

Paneles alusivos a Otero Pedrayo | Airiños da Nosa Terra

El acto se desarrolló en un ambiente de gran participación e interés, con intervenciones e interacciones por parte del público asistente, que destacó la vigencia del legado de Otero Pedrayo en la cultura gallega contemporánea.

Desde el Centro Cultural Airiños da Nosa Galicia se ha subrayado la importancia de este tipo de iniciativas para mantener viva la memoria de figuras fundamentales de la literatura gallega y fomentar su difusión entre las nuevas generaciones.