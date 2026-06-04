Veintiocho Estados firman en Madrid la declaración promovida por España para avanzar en igualdad de género

La V Conferencia Ministerial de Política Exterior Feminista celebrada en Madrid ha concluido con la adopción de la Declaración de Madrid, un documento promovido por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, que ha contado con el respaldo de 28 Estados comprometidos con el desarrollo de políticas exteriores feministas, interseccionales y transformadoras.

El acuerdo, calificado por Albares como “uno de los resultados más ambiciosos alcanzados hasta la fecha” en este ámbito, incorpora compromisos concretos para acelerar la igualdad de género en la política exterior, reforzar el liderazgo de las mujeres y combatir la feminización de la pobreza mediante una mayor inversión en políticas de igualdad y empoderamiento económico.

Entre las medidas más destacadas figura el compromiso de promover una representación equitativa de las mujeres en los servicios diplomáticos, los organismos internacionales de toma de decisiones y los foros multilaterales. Asimismo, la declaración apuesta por transformar los sistemas de financiación globales, regionales y nacionales para garantizar más recursos destinados a la igualdad de género.

En este sentido, los Estados firmantes se comprometen a incrementar y proteger las inversiones orientadas a erradicar la feminización de la pobreza y ampliar el acceso de las mujeres a recursos económicos, una cuestión que Albares situó como una prioridad para avanzar hacia sociedades más justas y sostenibles.

Durante la clausura de la conferencia, el ministro defendió la necesidad de garantizar una financiación adecuada para las políticas de igualdad y los sistemas de cuidados. “Sin recursos, los derechos no son efectivos; sin cuidados, no hay futuro sostenible; y sin igualdad de género, sencillamente, no hay desarrollo sostenible posible”, afirmó.

La declaración también recoge el compromiso de asegurar el acceso universal, integral y asequible a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los contextos de conflicto armado, así como la creación de entornos libres de violencia para mujeres y niñas. Los países participantes acordaron reforzar la financiación de planes destinados a erradicar todas las formas de violencia de género, tanto en el ámbito público como en el privado.

Otro de los aspectos novedosos del documento es la incorporación de medidas para afrontar los riesgos que afectan a las mujeres en el entorno digital. Albares advirtió sobre el impacto de las amenazas híbridas, la desinformación, los discursos de odio y los movimientos contrarios a los derechos de las mujeres, subrayando la necesidad de identificarlos y combatirlos desde la acción política internacional.

En el marco de la conferencia, el ministro mantuvo además diversos encuentros bilaterales, entre ellos con el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Tom Fletcher, y con la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous, con quien firmó un Marco de Asociación para el periodo 2026-2031 destinado a reforzar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

La cita internacional reunió en Madrid a más de 700 participantes, incluidas delegaciones ministeriales de cerca de 60 países, organizaciones internacionales y alrededor de 150 entidades de la sociedad civil y movimientos feministas.

Durante la clausura, Albares hizo un llamamiento a convertir en acciones concretas los compromisos asumidos y anunció que Marruecos será el próximo país anfitrión de la Conferencia Ministerial de Política Exterior Feminista, tomando el relevo de España en la organización del encuentro.