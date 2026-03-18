Emiratos Árabes denuncia más de 2.000 ataques de Irán desde el inicio del conflicto

El gobierno de Emiratos Árabes Unidos ha reprobado que, solo en esta jornada, ha interceptado un total de trece misiles balísticos y 27 drones procedentes de Irán, los cuales, sumados a anteriores ataques desde que comenzaran los bombardeos estadounidenses e israelíes, elevan la cifra por encima de los dos millares.

Según el desglose facilitado por su ministerio de Defensa, un total de 327 misiles balísticos, una quincena de misiles de crucero y 1.699 drones provenientes de la república islámica tenían por destino alguno de los siete emiratos.

En cuanto a los fallecidos a causa de esos ataques, ha apuntado dos militares emiratíes y seis civiles procedentes de Pakistán, Nepal, Bangladesh y Palestina. Junto con ellos, se han registrado un total de 158 heridos de diversa consideración.

En este contexto, el ministerio de Defensa de EAU ha dejado claro que se encuentra "plenamente preparado" y "listo para hacer frente a cualquier amenaza". De hecho, ha vuelto a advertir de que responderá "con firmeza" ante cualquier intento de "socavar la seguridad" del país.