El empresario colombiano Alex Saab se declara culpable de blanquear dinero para Maduro

Alex Saab, el exministro y empresario colombiano considerado testaferro de Nicolás Maduro, se ha declarado culpable de blanqueo de capitales y transacciones financieras ilícitas ante un tribunal de Miami tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía.

De este modo, ha alterado la declaración que presentó el pasado 24 de julio, cuando se declaró inocente de todos los cargos presentados contra él, lo que ha hecho crecer las especulaciones sobre un pacto para testificar en contra de Maduro, también detenido en Estados Unidos a la espera de juicio.

Saab fue detenido inicialmente en Cabo Verde en 2020 acusado de lavado de dinero y fue extraditado a Estados Unido, donde permaneció en prisión hasta diciembre de 2023, cuando regresó a Venezuela como parte de un canje de prisioneros entre Washington y Caracas. Recibido como "un patriota" por Maduro, quien llegó a nombrarlo ministro de Industria en 2024, el colombiano fue destituido por Delcy Rodríguez en enero de este mismo año, como lo fue su mujer, Camilla Fabri, quien ejercía como viceministra de Comunicación Internacional, al mes siguiente.

Al colombiano de origen libanés se le relaciona con un esquema de fraude de millones de dólares en el programa venezolano de alimentos subsidiados conocido como CLAP. Según el escrito de la fiscalía, a través de empresas pantalla y facturas falsas desvió cientos de millones de dólares destinados a la compra de comida, una trama que posteriormente alcanzó al petróleo de la compañía estatal PDVSA.

Apenas un mes después de la captura de Maduro, con Venezuela controlada desde Washington, Saab fue detenido por el servicio bolivariano de inteligencia en Caracas. El gobierno de Delcy Rodríguez lo entregó a Estados Unidos el pasado mes de mayo.