Abu Dhabi desembarca en los puertos de Brasil con una compra de 745 millones de euros

Abu Dhabi ha elegido las exportaciones agrícolas de Brasil para dar su primer gran paso en los puertos de Latinoamérica. Su grupo portuario acaba de completar la compra de una plataforma que opera dos terminales estratégicas para la salida de azúcar, maíz y soja, en una operación valorada en unos 745 millones de euros que se convierte en la mayor adquisición realizada hasta ahora por la compañía.

Con este movimiento de AD Ports Group, Abu Dhabi toma el control operativo de una infraestructura que movió 17 millones de toneladas de productos agrícolas en 2025 y que generó unos 159 millones de euros de ingresos.

Una de esas terminales se encuentra en Santos, el principal puerto de Brasil y uno de los grandes puntos de salida del azúcar, el maíz y la soja del país; mientras la otra, ubicada en Itaqui, al norte del país, está más orientada al grano y sirve como salida para las grandes regiones productoras del interior. En conjunto, ofrecen a su nuevo propietario acceso directo a uno de los mayores mercados exportadores de materias primas agrícolas del mundo.

Esta operación se cierra en un momento en el que Abu Dhabi quiere reforzar las conexiones comerciales entre Sudamérica, Oriente Próximo, África y Asia, integrando las terminales brasileñas en una red internacional que ya abarca puertos, transporte marítimo y logística. De hecho, junto con la energía y la automoción, la alimentación figura expresamente entre los negocios prioritarios de su estrategia de expansión.

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Para el emirato, la compra supone también subir otro peldaño en una expansión internacional acelerada. Los 745 millones de euros de este nuevo desembolso superan los 643 que pagó en 2023 por el grupo logístico español Noatum, que era hasta la fecha su mayor compra.

Con la compra brasileña, AD Ports Group sigue completando una red que ya cuenta con activos en países como España, Egipto, Pakistán, Jordania, Angola o Tanzania. El mayor país de la península ibérica, donde opera una docena de terminales, se constituye como su principal base portuaria en Europa, pero su expansión tiene ya una pica en el mar Negro mientras afianza su red logística en Alemania y Centroeuropa.