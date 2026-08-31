Air Europa e Iberia vuelven a volar a Caracas a partir de septiembre tras los terremotos

Operaciones de retirada de escombros, limpieza y reparación en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en La Guaira, Venezuela

Las aerolíneas Air Europa e Iberia, que cancelaron sus operaciones a Caracas debido a los daños causados por los terremotos en el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, retomarán los viajes a partir de esta semana.

En concreto, la compañía en manos de Juan José Hidalgo volverá a la capital de Venezuela el martes día 2, mientras la aerolínea de bandera de España lo hará desde el jueves día 4.

La operativa aérea entre España y Venezuela ha sufrido cambios relevantes en los últimos meses. A finales del año pasado, antes de su irrupción militar para capturar a Nicolás Maduro, Estados Unidos emitió una alerta sobre los riesgos que implicaba volar al país caribeño, lo que motivó que las principales aerolíneas anulasen su programación.

En ese contexto, el gobierno de Venezuela suspendió las licencias de Air Europa, Plus Ultra e Iberia para utilizar su red de aeropuertos, aunque finalmente revocó esa decisión. Así, la primera recuperó los vuelos a mediados de febrero de este año, la segunda lo hizo en marzo y la tercera, al mes siguiente.

Cuando la situación ya se había normalizado, los terremotos de Venezuela, que se cobraron la vida de unas 6.500 personas, obligaron de nuevo a modificar la operativa con la capital venezolana.