Alemania y China pactan una senda de cooperación con "potencial de crecimiento"

En un contexto de fuertes tensiones políticas y comerciales con Estados Unidos, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, se ha desplazado a China en el marco de la que es su primera visita de estado al gigante asiático desde su llegada al cargo hace diez meses para mantener una reunión con su presidente, Xi Jinping.

En la cartera del germano, que recorrió los 7.500 kilómetros que separan Pekín de Berlín con un nutrido grupo de empresarios, pasaba por fortalecer las relaciones entre la segunda y la tercera economías del mundo, especialmente, según sus propias palabras, "ante el unilateralismo y el proteccionismo de algunos países y regiones".

Si bien la creciente competencia china es uno de los principales factores detrás de las dificultades que atraviesa el PIB de Alemania, que al menos ha logrado cerrar 2025 con una —tímida— vuelta la senda alcista tras dos años consecutivos en recesión, hoy Merz ha apostado por adoptar "una perspectiva abierta" frente a los desafíos que enfrenta el comercio internacional.

Así pues, en un contexto de "grandes oportunidades" y, por tanto, "gran responsabilidad", el dirigente alemán se ha mostrado proclive a profundizar la alianza germano-china dentro de un marco de "fortalecimiento del diálogo y la cooperación" entre la Unión Europea y el país asiático, desde el convencimiento de que este entendimiento lleva consigo destacados beneficios.

Relación "fiable y duradera"

En contraste con el presidente Trump, cuya política ha abierto numerosas grietas entre Europa y Estados Unidos, la estabilidad que ofrece Pekín —y un mercado de 1.400 millones de personas— constituye un importante activo.

Es por ello que Merz apuesta por construir aspira a construir una relación "económica y comercial fiable y duradera" entre la UE y China, pues —como ha dicho— no solo redundará en provecho mutuo, sino que contribuirá a "la estabilidad y la prosperidad mundiales".

En este sentido, ha referido que este vínculo tiene "un gran potencial para un mayor crecimiento", de modo que solo se necesita "mantener los canales de comunicación abiertos" para aprovechar las oportunidades.

Efectivamente, para el presidente Xi la relación entre Berlín y Pekín no solo concierne a estos dos países, sino que también tiene un impacto importante en Europa y el resto del mundo, y con ello en mente se ha mostrado proclive a "fortalecer el diálogo y la confianza" entre China y Alemania.

En un momento de cambios "profundos", como no se recordaba desde el final de la Segunda Guerra Mundial, mayor importancia cobra "promover el desarrollo continuo de la asociación estratégica integral chino-alemana", ha añadido.

Nuevas visitas

Por su parte, tanto el canciller alemán como el primer ministro chino han avanzado que al encuentro del día de hoy le seguirá la visita de varios ministros durante los próximos meses y una "continuidad" en las conversaciones.

Otros contactos

Esta visita de Merz se produce apenas un día después de que mantuviese una conversación telefónica de 25 minutos con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, para poner en valor la estrecha cooperación entre estos dos miembros del G7.