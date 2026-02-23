China reclama a Trump que cancele los aranceles "unilaterales"

El gobierno de China se ha sumado a las voces críticas con la praxis arancelaria del presidente Trump, quien, después del varapalo del Supremo contra su política, anunció inicialmente un arancel global del 10% que al día siguiente elevó al 15%.

Esas medidas "unilaterales" cuentan con el rechazo de Pekín, que defiende que "el proteccionismo no conduce a ninguna parte" y que "nadie gana" en una guerra comercial y arancelaria. Por ello, las autoridades del gigante asiático han reclamado a Estados Unidos que "cancele" esas decisiones.

De paso, desde el ministerio de Comercio chino han advertido de que los aranceles de represalia, o las tasas impuestas contra el fentanilo, "violan tanto las normas comerciales internacionales como la legislación nacional estadounidense, y no benefician a ninguna de las partes".

Por su parte, tras defender una vez más que "la confrontación" perjudica a ambos países, han dejado claro que protegerán "firmemente" sus intereses frente a la tensión comercial que ha decidido introducir el inquilino de la Casa Blanca.

Antecedentes

El pasado viernes, seis de los nueve magistrados del Tribunal Supremo de Estados Unidos —compuesto por seis jueces conservadores y tres liberales— fallaron en contra de la decisión de Trump de imponer aranceles amparándose en una ley de 1977, pensada para casos de emergencia, en lugar de someterlos al Congreso.

De este modo, el fallo dejó en suspenso los aranceles vigentes tras el anuncio del denominado "día de la victoria", cuando el mandatario compareció con una tabla que marcaba el castigo comercial que había decidido imponer a cada país.