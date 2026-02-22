Merz viaja a China en medio de la tensión arancelaria con Estados Unidos

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, se suma esta semana a la larga lista de líderes orientales que emprenden rumbo a China en un contexto de tensiones políticas y comerciales con Estados Unidos. En “un mundo en movimiento”, como lo definió el viceportavoz del ejecutivo germano, se trata de “analizar cómo cooperar de manera que sirva a los intereses de las dos partes”.

Así pues, diez meses después de su llegada al cargo, Merz emprende el primer viaje hacia el gigante asiático, que antes ya protagonizaron los presidente de España y Francia, Pedro Sánchez y Emmanuel Macron, o los primeros ministros de Canadá y Reino Unido, Mark Carney y Keir Starmer.

El objetivo de este periplo, al que Merz acude acompañado de los principales dirigentes empresariales alemanes, es esencialmente económico, pues la estrategia de bajo precio del país oriental mantiene en jaque a los fabricantes germanos, por ejemplo, del sector de la automoción.

No en vano, junto con los aranceles estadounidenses y la apreciación del euro, la creciente competencia china es uno de los principales factores detrás del tímido crecimiento de Alemania, que al menos ha logrado cerrar 2025 con una —tímida— vuelta la senda alcista tras dos años consecutivos sumida en la recesión.

Principal socio comercial

Y, mientras Trump no deja de abrir grietas entre Europa y Estados Unidos, la estabilidad que ofrece Pekín —y un mercado de 1.400 millones de personas— constituye un importante activo.

Sin embargo, cuestiones políticas aparte, las relaciones entre Alemania y China actualmente son difíciles.

De acuerdo con los datos del pasado año, el asiático fue el principal socio comercial de los germanos, desplazando a Estados Unidos, con un volumen de negocio por encima de los 250.000 millones de euros. No obstante, la balanza está desequilibrada: las exportaciones chinas a Alemania subieron, y las alemanas a China disminuyeron.

Tierras raras

Junto con lo anterior, las restricciones en la exportación de tierras raras y otros minerales críticos para la industria —a pesar de los acuerdos alcanzados con la UE para el comercio de estas materias primas— también estarán sobre la mesa durante el encuentro con el presidente chino, Xi Jinping.

Visión de China

Y si para China tienen importancia los ámbitos económico y comercial, tampoco es menor su interés en limar la opinión que Europa mantiene sobre su política interna. Y, de paso, abrir vías de colaboración en los campos más innovadores, donde sus aliados políticos tradicionales no cuentan con un gran desarrollo.

Así, por ejemplo, con el primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, Xi Jinping buscó acuerdos en cuestiones como la transición energética, la economía circular y las industrias agrícola y forestal; mientras con Starmer habló sobre la salud, la educación, las finanzas y los servicios, además de la biociencia, las nuevas energías y las tecnologías bajas en carbono.

Relación con Washington

Visitas anteriores de otros líderes occidentales a China derivaron en problemas posteriores con el presidente Trump —amenazas arancelarias mediante como en el caso de Canadá, o simples advertencias sobre los negocios con Pekín en el caso de Reino Unido—.

Consciente de ello, en Berlín ya han programado un viaje del canciller Merz a Washington, donde será recibido por el inquilino de la Casa Blanca.