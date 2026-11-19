La crisis energética desatada por la guerra en Oriente Próximo y el bloqueo del estrecho de Ormuz está afectando a todos los rincones del mundo y dejará huellas duraderas, de modo que se refuerza el atractivo para que los países produzcan electricidad con recursos propios y puedan así asegurar la seguridad y la asequibilidad de su suministro energético, según el informe Perspectivas de la energía en el mundo 2026 de la Agencia Internacional de la Energía.

De hecho, el informe del organismo describe una perturbación sin precedentes y le pone cifras: hasta octubre, las interrupciones habían restado al suministro procedente de Oriente Próximo un volumen acumulado de 2.800 millones de barriles de petróleo. Las reservas, las rutas alternativas y las exportaciones de otros productores han amortiguado el impacto, pero el agotamiento de esos colchones traslada cada vez más el ajuste a los consumidores, a través de precios elevados y recortes del consumo. "La crisis del estrecho de Ormuz ha supuesto un duro golpe para el sistema", ha subrayado el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol.

En este contexto, descarta que el mundo energético vuelva a ser como antes de la interrupción del suministro de gas y petróleo del golfo Pérsico, toda vez que la demanda de ambos está cayendo a nivel mundial.

Tanto es así que la cuestión que plantea el informe es cuánto de ese ajuste sobrevivirá a la actual crisis de existencias y de encarecimiento de los precios y, para responder, analiza distintos escenarios: según sus cuentas, de prolongarse esta situación, la necesidad de flujos de petróleo a través del estrecho podría disminuir desde los veinte millones de barriles diarios que se requerían antes de la crisis a 8,5 millones en 2030 y a menos de dos millones en 2035. Las oportunidades, por tanto, se trasladan al mercado americano: Estados Unidos, Canadá, Brasil, Guyana, Argentina o Venezuela pueden estar entre los beneficiados.

En todo caso, el informe del organismo internacional apunta que los más favorecidos por el desmoronamiento del petróleo procedente de la ruta de Ormuz son los recursos energéticos nacionales, y especialmente las energías renovables, encabezadas por la energía solar fotovoltaica y la energía nuclear. "El mundo ya avanzaba a pasos agigantados hacia la era de la electricidad antes de 2026; la crisis ha reforzado la justificación estratégica de la electrificación", recoge.

De hecho, apunta que el consumo mundial de electricidad creció desde 2019 un 3,3% cada año, por encima de la economía y a más del doble del ritmo de la demanda energética total.

"No sustituir una dependencia por otra"

Al hilo de la apuesta de los países por sus propios recursos energéticos, la AIE calcula que las renovables pasarían de aportar un tercio de la electricidad mundial a producir la mitad en 2035, con la solar fotovoltaica como primera fuente, mientras la nuclear también ganaría terreno al subir desde el 9% hasta el 10%.

En ese camino, instalar centrales será solo una parte del esfuerzo, conjugada con la construcción de al menos 25 millones de kilómetros de nuevas líneas eléctricas y la renovación de otros 15 millones.

Esa expansión exigirá más cobre, más cables y más transformadores, expuestos también al auge de la inteligencia artificial, lo que abre la puerta a nuevas vulnerabilidades derivadas del dominio de China sobre los minerales estratégicos. "En la búsqueda de una mayor seguridad energética, los países deben tener cuidado de no sustituir una dependencia por otra. Pero, de cara al futuro, resulta alentador que la seguridad energética y las transiciones energéticas nunca hayan estado tan estrechamente vinculadas", ha apuntado Fatih Birol.