Delcy Rodríguez anuncia un primer contrato de venta de gas y exige a EEUU que deje de interferir

"Ya basta de órdenes de Washington". Así de rotunda, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha exigido a Washington que deje de interferir en los asuntos internos de su país, para el que ha anunciado que ha cerrado ya "un contrato para exportar la primera molécula de gas" dentro de su objetivo de convertirse en una "potencia" gasífera y no solo petrolífera.

Durante una visita a la refinería Puerto La Cruz, la mandataria ha mostrado su intención de incrementar la producción y exportación de gas, si bien ha reivindicado como "un principio intocable e intacto" la soberanía energética del país caribeño, en línea con lo dispuesto por el fallecido Hugo Chávez. Así pues, ha defendido que las reservas venezolanas de petróleo y de gas "deben convertirse en felicidad, desarrollo, prosperidad y esperanza para el pueblo".

Esta misma semana, el Parlamento de Venezuela ha aprobado en primera lectura una reforma de la ley de hidrocarburos que abre la explotación petrolera al sector privado, en medio de las ventas realizadas ya a Estados Unidos tras su irrupción militar en el país sudamericano, que se saldó con más de un centenar de muertos y la detención de Nicolás Maduro.

Al hilo de esa apertura de negociaciones con la administración Trump, Delcy Rodríguez se ha reafirmado en la importancia de "resolver" las "diferencias" con Estados Unidos "a través de la democracia", pero "frente a frente". "Vamos con espíritu de grandeza, de dignidad y de honor", ha enfatizado días después de sostener que no tiene "temor alguno" en mostrar sus discrepancias con la potencia norteamericana.

Y, sin dejar de sostener que su prioridad es la "patria", ha aludido a los opositores al régimen al apelar al rechazo de quienes han pedido "bloqueos e invasión". "No merecen nuestro gentilicio, nuestra identidad y muchísimo menos el reconocimiento del pueblo venezolano", ha finalizado.