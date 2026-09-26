Egipto lleva el residencial de lujo hasta los amarres: una nueva marina conectará tres resorts por mar

La estrategia de Egipto por hacer de su costa mediterránea un nuevo polo de turismo de lujo sigue dando pasos. Una inversión de 468 millones de euros permitirá hacer realidad un desarrollo de 340.000 metros cuadrados con viviendas, hoteles y un puerto para yates que, además, se convertirá en el punto de partida de una nueva red de transporte marítimo hacia otros dos enclaves vacacionales del mismo promotor.

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La conexión permitirá a propietarios y visitantes desplazarse por mar entre los tres complejos y disfrutar sus playas y espacios de ocio, reforzando así el atractivo de los tres destinos tanto para compradores como para visitantes. Pero, además, este nuevo desarrollo y la idea de recurrir al transporte marítimo se alinean con la apuesta del país que dirige Abdelfatah al-Sisi por el turismo náutico como palanca para atraer viajeros de mayor poder adquisitivo.

Así es que la nueva ciudad —tras la cual se encuentra la promotora egipcia Tatweer Misr— combinará unas 2.600 viviendas y alojamientos turísticos con un hotel boutique, dos clubes de playa y una amplia oferta de restaurantes, bares, comercio y ocio junto al mar, con el puerto deportivo con capacidad para 65 yates como una de sus piezas centrales.

SALT, el nuevo desarrollo urbanístico previsto en la costa mediterránea de Egipto | Tatweer Misr

Bautizado como SALT, este nuevo desarrollo tiene 2030 como horizonte de finalización, y es en ese momento cuando se prevé que quede integrado junto a los otros complejos de la promotora en el litoral mediterráneo de Egipto. Fouka Bay, el más veterano, comenzó a funcionar en 2020, mientras que D-Bay, ya parcialmente operativo, continuará ejecutándose también hasta 2030.

Características de SALT

El diseño de este nuevo desarrollo lleva la firma del estudio italiano Gianluca Peluffo & Partners, que ha tomado Portofino como referencia para organizar la ciudad alrededor de sus casi tres kilómetros de frente marítimo y adaptar el conjunto al relieve natural del terreno.

SALT, el nuevo desarrollo urbanístico previsto en la costa mediterránea de Egipto | Tatweer Misr

En cuanto a la oferta residencial, abarca desde estudios y pisos hasta adosados frente al agua. Los precios publicados arrancan por encima de los 5,5 millones de libras egipcias, unos 92.500 euros, y llegan hasta los 225.000 euros, un coste contenido para el comprador internacional de la esfera náutico.

Calibre económico

En un momento en el que Egipto intenta hacerse un hueco mayor en el turismo internacional de yates a través de sus más de 3.000 kilómetros de costa entre el Mediterráneo y el mar Rojo, Tatweer Misr calcula que SALT puede atraer alrededor de 600.000 visitantes durante la temporada y generar unos ingresos operativos anuales próximos a 50 millones de euros.