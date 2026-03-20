Goldman Sachs incrementó sus ingresos un 9% en 2025 y alcanzó una rentabilidad del 15%
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El banco espera mantener el nivel de ganancias a lo largo de 2026, pese a la incertidumbre en los mercados financieros internacionales
El banco de inversión estadounidense Goldman Sachs incrementó sus ingresos netos en un 9% en 2025, para alcanzar los 58.300 millones de dólares, aumentó sus ganancias por acción en un 27% y mejoró su rentabilidad sobre el capital (ROE) en 230 puntos básicos para alcanzar el 15%, según los datos facilitados por la propia entidad en una carta a sus accionistas firmada por su presidente y director ejecutivo, David Solomon.
En la comunicación, Solomon destaca el "sólido desempeño" del banco en todas sus franquicias mundiales en un año marcado "por la incertidumbre y las disrupciones". Para 2026, el ejecutivo espera consolidar los objetivos de rentabilidad en torno al 15%. "Nuestro negocio de Banca Global y Mercados está preparado para capitalizar el repunte de la actividad estratégica, así como el fuerte flujo de clientes en nuestras franquicias de renta fija, divisas y materias primas (FICC) y renta variable", señala Solomon.
Además, el ejecutivo apunta que existen oportunidades claras de crecimiento en la gestión de activos y patrimonios, que incluye los negocios de liquidez, inversiones alternativas y gestión de patrimonios privados. Considera que la compañía puede beneficiarse de un marco regulatorio "más equilibrado".
Rentabilidad del 340% en seis años
Solomon realiza un balance de la actividad del banco en los últimos seis años y destaca que desde 2020 Goldman Sachs ha incrementado sus ingresos netos en un 60%, ha aumentado las ganancias por acción en un 144%, ha mejorado su rentabilidad en 500 puntos básicos y ha generado una rentabilidad para el accionista superior al 340%.
Respecto a los resultados de 2025, en el área de Banca Global y Mercados Goldman Sachs realizó asesoramientos en transacciones de fusiones y adquisiciones que alcanzaron un valor superior a los 1,6 billones de dólares. Además, sus ingresos netos de financiación de FICC y renta variable alcanzaron un nuevo récord de 11.400 millones de dólares y vienen creciendo a un ritmo del 17% anual desde 2021.
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