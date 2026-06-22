La inversión extranjera en España crece un 22,6% pero se desploma el gasto español fuera

La inversión extranjera directa en España ha aumentado un 22,6% interanual en el primer trimestre de 2026, hasta alcanzar los 6.567 millones de euros, si bien esa apuesta no ha tenido correspondencia en sentido inverso: la inversión bruta española en el extranjero ha caído un 60,9% hasta los 2.915 millones de euros.

En cuanto al principal destino de los fondos extranjeros, Madrid concentra más de la mitad, al hacerse con 3.367 millones de euros en inversiones. Por detrás, Cataluña se ha hecho con 1.541 millones de euros, más del doble que el año pasado.

Y, por origen geográfico, Estados Unidos mantiene la primera posición en el ranking, al impulsar proyectos por más de uno de cada cinco euros. Reino Unido y Francia ocupan la segunda y tercera posición, prácticamente duplicando sus cifras del primer trimestre del año pasado. Además, aparecen nuevos socios como Corea del Sur, que se posiciona como el cuarto mayor inversor en el país.

En cuanto a la salida de fondos españoles, también Estados Unidos es su principal destino, seguido de Reino Unido, mientras se produce la consolidación de destinos relevantes de inversión española en países como Australia.

En cuanto a los principales sectores a los que se dirige la inversión española, los servicios financieros se han hecho con un tercio del pastel al registrar exactamente un 33%. Justo por detrás aparecen otros sectores con importante desempeño español, como la industria alimentaria (un 19%) y las telecomunicaciones (15%).

Estos datos, para el gobierno de España, reflejan "la confianza de los inversores" en el país europeo, a la vista del "buen desempeño" de sus proyectos productivos, que generan impacto directo en empleo, crecimiento y transferencia de conocimiento.