Putin ofrece a Europa retomar el comercio de petróleo

Rusia ha visto la oportunidad que se le presenta con la tensión en el golfo Pérsico para introducir aire fresco en su debilitada economía. Después de que la semana pasada Estados Unidos abriese la mano a que India pudiera retomar las compras de petróleo del país soviético debido al bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán, Putin ha decidido ofrecer a la Unión Europea retomar el comercio de hidrocarburos que se interrumpió a causa de los vetos impuestos debido a la guerra en Ucrania

Eso sí, en un contexto de importantes subidas del crudo, el líder del Kremlin ha condicionado esta reapertura del mercado a que el acuerdo no sea únicamente puntual. "Si las empresas y los compradores europeos deciden repentinamente reorientarse y ofrecernos una cooperación sostenible a largo plazo, libre de presiones políticas, adelante. Nunca nos hemos negado", ha trasladado el dirigente ruso a través de una de las agencias de noticias oficiales de su país.

Se trata de la estrategia de Moscú para tratar de retomar una importante vía comercial. Sobre todo, a la vista de los datos que arroja el informe elaborado por el Centre for research on energy and clean air a colación del cuarto aniversario del intento de invasión de Ucrania por parte de Rusia: los ingresos de Rusia cayeron un 27% sobre los niveles previos a la invasión, hasta los 193.000 millones de euros en el cuarto año de la guerra, debido al impacto de las sanciones.

Por ello, a la vista de que Rusia podría intentar recuperar antiguas alianzas comerciales aprovechando la coyuntura, el director de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, ya advirtió de que "económica y políticamente, sería un error" para la UE. Por el momento, el G7 no descarta liberar reservas estratégicas de petróleo para paliar el impacto del alza de los suministros en las economías globales, según han acordado hoy mismo.