Una operación de 15.000 millones de euros para competir con Amazon y Walmart en alimentos

La batalla por llevar la compra del supermercado a casa se intensifica en Estados Unidos. A medida que Amazon y Walmart amplían sus servicios de entrega rápida, Doordash, una de las grandes plataformas de reparto a domicilio, ha anunciado la adquisición de Instacart, especializada en la venta de alimentación por internet, para ganar tamaño y entrar de lleno en la competición. De hecho, la operación para unir a estas dos empresas cotizadas, que supone unos 15.300 millones de euros, dará lugar a uno de los grandes grupos estadounidenses de distribución de comida.

La integración de las dos compañías permitirá ofrecer desde una misma red comidas preparadas, productos frescos y otros artículos de consumo cotidiano al combinar sus servicios. Y es que si DoorDash comenzó llevando pedidos de restaurantes a los hogares y fue posteriormente añadiendo otros comercios, Instacart se ha especializado en conectar a los consumidores con los supermercados, facilitando tanto la compra como la preparación y entrega de los pedidos.

La dimensión de la empresa resultante será considerable —Doordash trabaja con más de 600.000 comercios en Estados Unidos y los clientes de Instacart tienen acceso a cerca de 100.000 establecimientos—, como también lo es el volumen de la operación. La primera cerró 2025 con una facturación de 12.300 millones de euros y más de 31.400 empleados, frente a los 3.400 millones y 3.600 trabajadores de la segunda, y estiman que la combinación de sus plataformas y la integración de sus herramientas de comercio electrónico, inteligencia artificial y publicidad permitirá generar unas sinergias de al menos 450 millones de euros anuales.

Esta operación, sin embargo, no será inmediata, ya que necesita el respaldo de los accionistas de Instacart y la autorización de las autoridades de competencia, un examen especialmente relevante por la concentración que supondrá en el mercado de reparto estadounidense. En todo caso, esperan completar el proceso no más tarde de la primera mitad de 2028.