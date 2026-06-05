Perú destinará más de 3.300 millones de euros a modernizar una de las líneas de metro de Lima

El gobierno de Perú invertirá unos 3.340 millones de euros para modernizar la línea 1 del metro de Lima y Callao, una ruta que continuará cubriendo la empresa Tren Urbano de Lima hasta 2031 en virtud de una ampliación de la concesión.

De ello ha dado cuenta el propio ejecutivo del país sudamericano, que ha explicado que el objetivo de esta apuesta pasa por optimizar la infraestructura e incrementar la capacidad del transporte, optimizarán la infraestructura ferroviaria.

De hecho, la previsión es licitar la adquisición de más de noventa trenes y la remodelación integral de 26 estaciones, así como un nuevo sistema de control que reduzca el intervalo de paso de los convoyes. De este modo, según las previsiones del gobierno peruano, se podrá transportar a 1,2 millones de pasajeros al día.

"Estamos hablando de un sistema que podrá movilizar hasta 48.000 pasajeros por hora por sentido, mejorando significativamente la calidad del transporte público en Lima y Callao", ha destacado el ministro de Transportes, Aldo Prieto Barrera.

Al tiempo que se anuncia esta inversión, la conversión de la línea 2 en el primer metro subterráneo de Perú va avanzando en sus obras, y la ampliación de las líneas 3 y 4 aún no han dado el salto del plano político a la realidad. Cuentan ya con estudios y previsiones financieras, pero todavía no cuentan con un calendario claro para su salida a licitación.