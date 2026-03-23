El precio del petróleo europeo se asoma a los 109 dólares

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, arranca la semana con una subida de más de un 2% y se asoma a los 109 dólares, situándose muy por encima de la cota de los 72 dólares que presentaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel hace ya más de tres semanas.

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate, de referencia en Estados Unidos, comienza con un encarecimiento del 2,3%, hasta los 100,50 dólares por barril.

Con todo, los precios continúan ligeramente por debajo de los 119 dólares que llegaron a alcanzar la semana pasada después de los ataques contra refinerías en el marco de la guerra en Oriente Próximo.

Los precios del crudo se están viendo afectados por la expectativa de que la guerra, que afecta ya a todo el golfo Pérsico se alargue más de lo esperado y por los problemas en el estrecho de Ormuz, ruta comercial por la que circula una quinta parte del gas y el petróleo mundial.

De hecho, Trump planteó ayer un ultimátum de 48 horas para que Irán reabra esta importante arteria comercial o, de lo contrario, atacará las centrales eléctricas de la república islámica.

Después de la negativa inicial de la práctica totalidad de países a sumarse a una misión naval liderada por Estados Unidos para reabrir el paso de Ormuz, ahora una veintena de estados se muestran favorables a esta iniciativa planteada por Washington.