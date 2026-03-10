Siete empresas asturianas participaron en una misión comercial multisectorial a Italia
La misión, organizada por Asturex, buscaba promocionar el tejido empresarial del Principado y reforzar la presencia de las compañías regionales en el mercado italiano.
Un total de siete empresas del Principado de Asturias participaron entre el 2 y el 6 de marzo en una misión comercial multisectorial en Italia organizada por Asturex con el objetivo de impulsar la internacionalización del tejido empresarial asturiano y ampliar su presencia en el mercado italiano.
La delegación estuvo integrada por las compañías Asturmadi Doors, Eurofins Control Ambiental, Ecogestor, La Newyorkina, Neoalgae Micro Seaweeds Products, Normagrup Technology, TSK Electrónica y Electricidad y Upintelligence.
Durante la misión, las empresas desarrollaron una agenda de reuniones con compañías italianas con el objetivo de analizar oportunidades de negocio, prospectar el mercado e iniciar o consolidar relaciones comerciales.
De forma paralela, el director general de Asturex, Bruno López Vizcón, mantuvo una agenda institucional destinada a presentar oportunidades comerciales, dar visibilidad al potencial de la oferta empresarial asturiana y reforzar el posicionamiento de las empresas participantes en el mercado italiano.
Desde Asturex señalaron que este tipo de iniciativas "forman parte de la estrategia de internacionalización del Principado y buscan facilitar el acceso de las empresas asturianas a nuevos mercados, así como fortalecer su presencia en países con importantes oportunidades comerciales como Italia".
