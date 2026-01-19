La administración Trump mantiene la presión sobre el Supremo ante el fallo por los aranceles

El presidente Donald Trump sostiene un cartel sobre aranceles durante un discurso en el que firma dos órdenes ejecutivas que impondrán aranceles recíprocos a otros países que los apliquen a productos estadounidenses

En abril de 2025, apenas tres meses después de su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump anunciaba una enorme batería de aranceles. Sin pasar por el Congreso, impuso entonces gravámenes de entre el 10 y el 50% a las importaciones de más de un centenar de países; una decisión cuya legalidad se encuentra ahora sobre la mesa del Tribunal Supremo de Estados Unidos.

La tensión es máxima, no solo porque Trump ha hecho pivotar buena parte de su política exterior sobre estas medidas, sino por su enorme implicación a nivel económico, ya que están en juego unos 200.000 millones de dólares anuales de aranceles. Como telón de fondo está la capacidad del presidente para tomar decisiones amparándose en una ley de 1977 concebida para casos de emergencia.

En este contexto, la semana pasada el propio Trump advirtió al Supremo de EE.UU. de que declarar ilegal la vía elegida para imponer los aranceles sería "un completo desastre", en la medida que supondría tener que reembolsar "billones" de dólares, lo que dejaría al país literalmente "jodido".

Ahora es el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien ha retomado la senda de presión al alto tribunal al advertir que tal decisión crearía "el caos". Por ello, en una entrevista con la NBC, ha dado por hecho que fallará a favor de la decisión de Trump. "Creo que es muy poco probable que anule la política económica distintiva de un presidente", ha agregado.

Además, ha explicado que la Casa Blanca recurrió a la emergencia nacional porque los aranceles constituyen una decisión geopolítica "estratégica" del presidente Trump en respuesta a los desequilibrios comerciales con el resto del mundo. "La emergencia nacional es evitar una emergencia nacional", ha resumido.

Déficit comercial de EE.UU.

En este sentido, ha asegurado que las medidas implementadas están permitiendo equilibrar el déficit comercial, mientras "Europa está siendo invadida por productos chinos. Ahora hay una emergencia en Europa", ha apuntado, antes de pronosticar: "los europeos nos seguirán".

El superávit comercial de la Unión Europea con Estados Unidos ascendió a 40.800 millones de euros durante el tercer trimestre, lo que representa un retroceso del 13,3% frente al registrado durante el segundo tramo del año y del 49,7% desde el contabilizado durante el primero. No obstante, la caída guarda relación con un incremento de las exportaciones europeas para anticiparse a la entrada en vigor de los aranceles. En el caso de China, las exportaciones del gigante asiático hacia Estados Unidos se hundieron un 20% anual, hasta los 360.322 millones de euros, pero las compras de productos estadounidenses se desplomaron un 14,6%.

Consecuencia legal

En caso de que el Supremo finalmente resolviera que el gobierno estadounidense se excedió en su política arancelaria, supondría la mayor derrota legal de Trump desde su regreso a la Casa Blanca hace un año.

Abriría la puerta a una compleja batalla legal en la que miles de empresas afectadas por el encarecimiento de las importaciones podrían reclamar reembolsos.