Tenis, pádel y piscina privada junto a los superyates del Caribe

Bajar del yate para jugar al pádel o al pickleball, disputar un partido de tenis o pasar la tarde junto a una piscina de estilo resort: es la propuesta de Coral Cove Racquet and Pool Club, un nuevo espacio privado en el puerto para superyates de IGY Marinas en las Islas Vírgenes estadounidenses.

Con estas instalaciones, la gestora de marinas añade un nuevo atractivo a Yacht Haven Grande, en línea con su estrategia de llevar los servicios más allá del amarre y la asistencia náutica.

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Así pues, dentro del mismo enclave donde atracan las embarcaciones se dan cita junto a las pistas deportivas una tienda especializada y zonas de descanso y encuentro, enfocadas a la vida social en tierra.

Este nuevo espacio se incorpora ya a la oferta de uno de los principales grupos mundiales especializados en puertos para superyates, IGY Marinas, con presencia en varios destinos del Caribe y el Mediterráneo, incluidos Ibiza y Málaga, donde dispone de una marina con 33 amarres para superyates de hasta 180 metros de eslora.