Venezuela medita sumarse a Emiratos Árabes y salir de la OPEP

El gobierno de Venezuela está considerando retirarse de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, lo que supondría la primera salida de uno de sus cinco fundadores y una baja que se sumaría a la de Emiratos Árabes Unidos el pasado mayo.

La salida de Emiratos Árabes en medio de la crisis derivada del bloqueo del estrecho de Ormuz, alegando que necesitaba mayor flexibilidad para gestionar su petróleo, supuso un gran golpe para el cártel debido a su elevada producción de crudo: unos cuatro millones de barriles diarios.

La marcha de Venezuela, en cambio, no tendría una gran repercusión mundial, toda vez que su extracción apenas supera el millón de barriles por día y se sitúa muy lejos de los tres millones que gestionaba a diario a principios de este siglo.

Este movimiento, de producirse, pondría de manifiesto un reajuste político que involucra de lleno a la Casa Blanca. Desde la irrupción militar de Estados Unidos en Caracas, que concluyó con la detención de Nicolás Maduro, Washington tutela a su sucesora, Delcy Rodríguez, y gestiona las ventas del petróleo venezolano en los mercados internacionales. Según Bloomberg, de hecho, la posibilidad de salir de la OPEP ha sido ya discutida por las autoridades venezolanas con la administración Trump.