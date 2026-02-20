España quiere que la UE retire las sanciones a Delcy Rodríguez

El ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares, interviene durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados

El gobierno de España se muestra partidario de retirar las sanciones a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a la vista de la aprobación en el Parlamento bolivariano de la ley de amnistía para presos políticos.

Ha sido el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, el primero en defender la medida y, de hecho, ya ha anunciado que pedirá "formalmente" a la Unión Europea que actúe en ese sentido. Se trata, según sus palabras, de "enviar" una respuesta al país latinoamericano de que "está yendo por el bien camino en esta nueva etapa" que se abrió tras la irrupción militar de Estados Unidos y la posterior detención de Nicolás Maduro y su esposa.

"Las sanciones nunca son un fin, son un medio para que se produzca este diálogo amplio pacífico y democrático en Venezuela. Si se están dando pasos hacia ello, la UE tiene que darlos también", ha reivindicado el ministro de Exteriores, quien ha expresado su deseo de que la amnistía sea lo más amplia posible y permita que "los presos políticos puedan salir a la calle".

"Animamos a la presidenta a seguir dando pasos en esa dirección, a que se creen las condiciones para que aquellas personas que en estos momentos están fuera de Venezuela, unos 200.000 de ellos viviendo aquí en España, puedan regresar a Venezuela", ha remarcado el titular de Exteriores.

Delcy Rodríguez, muy próxima al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, a quien recibió recientemente en Miraflores, forma parte de una lista de cargos chavistas que tienen prohibida la entrada en el espacio Schengen.

El próximo lunes

La previsión es que la solicitud de España se materialice el próximo lunes durante el Consejo de Asuntos Exteriores, en el que los ministros de Exteriores de los Veintisiete tratarán de acordar un nuevo paquete de sanciones contra Rusia y abordarán la situación en Oriente Próximo, entre otros asuntos. Y es que en la reunión preparatoria de esa cumbre España ya solicitó que se incluya un punto en el orden del día sobre la república bolivariana.

Tras ser aceptada su petición, el ministro podrá exponer a sus homólogos la situación en Venezuela y podrá justificar por qué sería necesario dar marcha atrás a las sanciones contra Delcy Rodríguez, aunque eso no implica necesariamente que haya un debate o votación sobre ello entre los Estados miembro.