España reafirma su confianza en Marruecos, a donde exporta más de 12.000 millones anuales

El gobierno de España ha vuelto a manifestar su confianza en Marruecos en lo relativo a la avalancha de inmigrantes que entraron en Ceuta a finales de julio; un importante ataque contra la integridad territorial del país europeo que será ahora investigado por la Audiencia Nacional.

Al igual que hizo la semana el presidente, Pedro Sánchez, cuando negó que existiesen evidencias sobre la participación de las autoridades marroquíes en ese episodio, hoy el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, incidió en que ninguno de los informes disponibles señala a Rabat como autor intelectual de la entrada en territorio español de más de 70.000 personas procedentes del país africano: "Vuelvo a manifestar mi confianza en Marruecos, en la cooperación y coordinación con ellos, que es excelente".

A esa buena relación le ha puesto números el vicepresidente primero del gobierno, Carlos Cuerpo, quien apuntó que las exportaciones de España a Marruecos superan los 12.000 millones de euros anuales, de modo que se sitúan en un escalón ligeramente inferior a los 16.000 millones de euros que las compañías españolas venden cada año en Estados Unidos. "Nos da una idea de la importancia de la relación de nuestras empresas con la economía marroquí", subrayó el ministro en Los Desayunos de Efe y RTVE.

Y mientras el titular de Exteriores, José Manuel Albares, esgrimía que la "razón última" para la avalancha migratoria que sufrió Ceuta este verano tiene que ver con "la desigualdad y la pobreza", el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, se mostraba convencido de que "detrás del golpe está Marruecos", que una vez más utilizó las fronteras como arma de presión política.

En todo caso, tras advertir de que el territorio que gobierna se encuentra "en una situación límite", ha acusado al ejecutivo español de no haber estado a la altura de las circunstancias. "Ni antes, ni durante, ni después de la invasión", recalcó, antes de exigir a Sánchez que fije "una fecha de vuelta a la normalidad".

Pero además, el mismo día en que distintos medios publican encuestas que revelan un importante retroceso electoral del PSOE a causa de la crisis de Ceuta, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se ha limitado a apuntar que "quedan muchos meses" hasta las elecciones y que todavía puede ocurrir algo que "cambie totalmente las tornas".