Los estudiantes de Irán organizan las primeras protestas contra el gobierno desde la represión

Estudiantes de varias universidades de Irán han organizado las primeras protestas contra el gobierno desde las que fueran mortalmente reprimidas por el régimen el pasado mes de enero.

De hecho, las autoridades iraníes confirmaron entonces la muerte de al menos 3.000 personas, si bien responsabilizaron a Estados Unidos e Israel por instigar las protestas.

En concreto, la BBC ha verificado imágenes de manifestantes en el campus de la Universidad de Tecnología Sharif en Teherán, así como acciones reivindicativas en otros centros educativos de la capital.