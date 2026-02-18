Rusia se suma a Irán en las maniobras militares en el Índico

Un día después de la segunda ronda de conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán con la mediación de Omán, que ha concluido con "un acuerdo general" sobre las bases del programa nuclear de la república islámica, siguen los ejercicios militares en aguas del océano Índico.

Si hace dos días la Guardia Revolucionaria de Irán desplegaba una serie de maniobras militares en el estrecho de Ormuz, la salida del golfo Pérsico hacia el océano Índico, para mañana está previsto que a las fuerzas navales del país centroasiático se unan las rusas en un ejercicio conjunto.

Este despliegue tendrá lugar en el golfo de Omán y el norte del océano Índico, tal y como ha concretado el vicealmirante Hasán Maqsudlu, portavoz de las inminentes maniobras, en relación a la salida del estrecho de Ormuz, por donde circula una cuarta parte del petróleo mundial y una quinta parte del gas natural licuado.

Si bien el vicealmirante ha explicado que el objetivo de este operativo es "reforzar las relaciones entre las armadas de ambos países a la hora de diseñar y ejecutar operaciones conjuntas", el ejercicio supone una demostración de fuerza en respuesta al despliegue de buques de guerra de Estados Unidos en distintas ubicaciones de Oriente Próximo.