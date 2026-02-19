Trump se da diez días para decidir si ataca Irán

Trump decidirá sus próximos pasos sobre Irán "en los próximos diez días". Tras varias conversaciones indirectas entre Washington y Teherán con la mediación de Omán en torno al programa nuclear de la república islámica, el inquilino de la Casa Blanca ha decidido que es momento de zanjar la cuestión.

El mismo día en que Rusia e Irán han realizado maniobras conjuntas en el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el paso del gas y el petróleo del golfo Pérsico, el presidente de Estados Unidos ha subrayado que el país centroasiático "no puede seguir amenazando la estabilidad de toda la región". "Deben llegar a un acuerdo", ha incidido, antes de dejar claro que es lo único que evitará que sucedan "cosas malas" en la república de los ayatolás.

"Es momento de que Irán se una a nosotros en un camino que complete lo que estamos haciendo. Y si se unen, será fantástico. Si no se unen, también será fantástico, pero será un camino muy diferente", ha planteado el neoyorquino, no sin insistir en que "sucederán cosas malas" si finalmente no se llega a un acuerdo "significativo".

Estas palabras de Trump al inicio de la reunión de su junta de paz para Gaza llegan un día después de que el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, notificase "un acuerdo general" sobre las bases del programa nuclear de la república islámica tras la segunda ronda de conversaciones indirectas. Si bien matizó que no se trataba de un pacto, sí consideró positivo haber consensuado "un conjunto de principios rectores" para trabajar en los documentos de cara a futuras reuniones.

Crisis EE.UU.-Irán

Esta nueva crisis entre Estados Unidos e Irán tiene su antecedente en los bombardeos de Israel —a los que se sumó la potencia norteamericana— el pasado mes de junio contra instalaciones del país centroasiático que albergaban su desarrollo nuclear, y que se saldaron con varios cientos de fallecidos.

Meses después, la brutal represión de las protestas por parte del régimen de los ayatolá —que dejó al menos 3.000 muertos en las calles iraníes— motivó que Trump amenazase con una nueva intervención militar en el país; si bien posteriormente volvió a enmarcar una eventual agresión en su programa nuclear.

En paralelo, Trump ha enviado varios buques de guerra a distintas ubicaciones de Oriente Próximo; y desde Irán la amenaza pasa por cerrar el estrecho de Ormuz, la ruta de paso de una cuarta parte del petróleo mundial y de un quinto del gas natural licuado. Si bien la economía del país de los ayatolás también resultaría afectada por esta decisión, en una posición tan maltrecha como la que atraviesa ahora, la repercusión de la medida sería de mayor alcance para el resto del mundo.

Imagen de satélite del estrecho de Ormuz

En este contexto, tanto Arabia Saudí como Emiratos Árabes ya dejaron claro hace un par de semanas que no servirán como base de ningún ataque bélico contra Irán. Llegado el caso, Estados Unidos podría estar analizando atacar desde Chagos, en Mauricio.