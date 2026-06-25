Exteriores busca a 68 españoles sin localizar en Venezuela mientras evalúa los daños en el Consulado de Caracas

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha informado esta tarde de que 68 españoles continúan sin ser localizados tras los fuertes terremotos registrados en Venezuela, al tiempo que ha confirmado daños de “cierta envergadura” en el edificio del Consulado General de España en Caracas.

Albares ha explicado que las autoridades españolas trabajan para establecer la situación de la colonia española en Venezuela, donde residen alrededor de 200.000 ciudadanos españoles, y ha pedido a quienes todavía no hayan contactado con la Embajada o el Consulado que lo hagan a través de los teléfonos de emergencia consular.

El ministro ha realizado este llamamiento desde República Dominicana, durante una escala del viaje que acompaña al Rey Felipe VI a México, y ha señalado que ha mantenido una conversación telefónica con el canciller venezolano, Yvan Gil, para abordar la situación tras los seísmos.

Según ha detallado, el Consulado español en Caracas ha sufrido daños importantes, aunque permanece operativo para atender a la comunidad española. La Embajada también ha registrado algunos desperfectos, aunque de menor consideración.

La unidad de crisis del Ministerio de Asuntos Exteriores mantiene un seguimiento permanente de la situación y trabaja en la elaboración de un censo actualizado de españoles afectados por los terremotos.

Por el momento, las autoridades españolas no han confirmado oficialmente víctimas mortales ni heridos entre ciudadanos españoles, mientras continúan las labores de localización y asistencia tras una tragedia que, según las autoridades venezolanas, ha dejado más de 160 fallecidos y alrededor de un millar de heridos.