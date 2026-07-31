El fondo soberano español movilizará hasta 23.000 millones de euros para vivienda

El fondo soberano español, bautizado España Crece y anunciado a principios de este año por el gobierno para movilizar más de 120.000 millones de euros, está a punto de echar a andar.

A partir del mes de septiembre, el Instituto de Crédito Oficial comenzará a ofrecer sus primeras líneas de crédito e inversiones, que se centrarán en revertir la fuerte crisis habitacional que sufre España. Así, promotores e inversores a largo plazo dispondrán de financiación destinada a apoyar tanto la construcción de viviendas como su tenencia y explotación en alquiler.

En total, se repartirán 6.150 millones de euros entre quienes apuesten por la promoción de viviendas y otros 6.000 millones de euros entre aquellos que hagan negocio con su explotación; y a estas partidas se suma otra oferta de préstamos a 35 años para quienes quieran construir pisos para alquilar. El conjunto de estos instrumentos alcanzará un máximo de 13.787 millones de euros, y permitirá movilizar cerca de 23.000 millones de euros contando con la aportación del sector privado.

La ventaja de esta medida es que, por primera vez en la historia del ICO, estos préstamos van a incorporar un tramo no reembolsable del 30% del valor nominal; una medida pensada para reducir los costes de construcción de la vivienda y, de este modo, que pueda salir al mercado a cambio de una renta asequible.

Otros instrumentos del fondo

En paralelo a esta medida, el ICO continuará poniendo en marcha progresivamente nuevos productos de financiación directa para empresas, plataformas de garantías e instrumentos de capital, pues, tal y como anunció Pedro Sánchez, el objetivo del fondo es suplir el impacto económico del paquete Next Generation EU más allá de 2026.

Pedro Sánchez en la presentación del fondo soberano español | Europa Press

De hecho, la previsión es que el conjunto de herramientas enmarcadas en España Crece esté plenamente operativo en el primer trimestre de 2027.