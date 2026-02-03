Israel veta el logo del gobierno tecnócrata de Gaza por semejanzas con el de la Autoridad Palestina

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha dejado claro que "no aceptará" el logotipo del Comité Nacional para la Administración de Gaza, el gobierno tecnócrata que regirá el día a día del enclave costero, por su similitud con el de la Autoridad Nacional Palestina.

"El logotipo presentado a Israel era completamente diferente", ha protestado Netanyahu sobre la imagen actualizada en las redes sociales del organismo responsable de la administración cotidiana de la franja, antes de advertir que la organización que dirige Mahmud Abbas "no tendrá participación en la administración de Gaza".

La Autoridad Nacional Palestina es una organización administrativa creada tras los acuerdos de Oslo entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina. En aquel momento, año 1993, esta entidad tenía como objetivo liderar un gobierno transitorio en Gaza y Cisjordania mientras se aclaraban cuestiones clave sobre Jerusalén y los territorios ocupados. Sin embargo, el pacto nunca fructificó, pues Isaac Rabin, entonces primer ministro israelí, fue asesinado por un ultranacionalista del país hebreo; y Netanyahu, que ganó las elecciones al año siguiente, siempre se había opuesto a esos acuerdos de paz. Con todo, Abbas es hoy el principal interlocutor de Palestina en el mundo, y como tal ha sido recibido en la ONU o por parte de los principales gobiernos.

En cuanto al Comité Nacional para la Administración de Gaza, está integrado por once figuras nacionales palestinas y fue creado dentro de la segunda fase del plan de paz para Gaza diseñado por Donald Trump. A diferencia de la imagen con la que ha actualizado sus redes sociales, de un águila con la bandera palestina, la anterior representaba un pájaro estilizado con los colores de la enseña nacional sobre unos edificios altos, del estilo del proyecto de la administración Trump para el enclave.