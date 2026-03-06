"Hay abundante petróleo en el mercado, pero el gas es otra historia"

El alza de los precios del petróleo desde la irrupción de Estados Unidos e Israel en Irán tiene que ver con cuestiones "logísticas temporales" derivadas del bloqueo del estrecho de Ormuz, pero no con la cantidad de suministro; pero el gas "es otra cosa", y su coste escalará "en días o semanas" si el conflicto en el área del golfo Pérsico continúa: la escasez y la competencia entre los mercados asiáticos y europeos encarecerá el producto, ha advertido el director de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol.

En este contexto, Rusia se presenta como una oportunidad para sortear las dificultades de obtención de crudo y gas, como ha demostrado el movimiento de Trump al conceder autorización a India para retomar el comercio con el Kremlin durante un mes. Sin embargo, tras reunirse con los comisarios de Energía de la UE, el economista turco ha desaconsejado esa vía: "económica y políticamente, sería un error".

Es más, el responsable de la entidad intergubernamental ha recomendado a Europa interpretar la inestabilidad derivada del conflicto en el medio oriente como una oportunidad para apostar decididamente por la energía nuclear y las renovables, y convertirlas en "pilares" de su sistema eléctrico. "Redunda en su interés", ha agregado, a modo de observación.

En todo caso, con la vista puesta en lo más inmediato, Birol no ha descartado recurrir a las reservas de petróleo que coordina su agencia, ya que "todas las opciones están sobre la mesa", pero ha apuntado que los principales países importadores están dispuestos para dar respuesta al nuevo escenario derivado de la escala regional que ha tomado el conflicto abierto a raíz de los movimientos bélicos de Washington y Tel Aviv.

Pero, en lo que atañe al gas, y dado que el mercado de Asia está cubierto prácticamente en exclusiva a través de los envíos del Golfo, ha vaticinado una pronta competición por recibir cargamentos de otras localizaciones. Con todo, analistas como los del banco de inversión de Suiza Julius Baer apuntan que la menor demanda de consumo eléctrico y la mayor generación de renovables en los próximos meses, debido a la mejora del tiempo, supondrá que la subida del precio del gas no tenga demasiada influencia en Europa.