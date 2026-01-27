Un juez de Minnesota cita a declarar al director del departamento antiinmigración

El juez de distrito del Estado de Minnesota ha citado a declarar al director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), Todd Lyons, después de que este se negara a cumplir distintas órdenes judiciales e impidiera así que decenas de inmigrantes acudieran a sus respectivas vistas judiciales.

En este contexto, el magistrado ha emitido una citación para que Lyons acuda a declarar ante un tribunal federal, donde tendrá que justificar las medidas adoptadas y enfrentarse a un posible caso de desacato, según ha avanzado la CNN.

La decisión llega cuando la paciencia del juez "ha llegado a su fin", a la vista de la actuación de la administración Trump en Minnesota, que deja en apenas tres semanas, dos muertos y un herido a causa de disparos de agentes federales, así como varias detenciones irregulares incluso de menores de edad.

Como ha explicado, al no tramitar las órdenes anteriores, se ha alargado la detención de muchas personas que estaban pidiendo un análisis inicial de su situación en el país para poder ser puestos en libertad, llegado el caso, bajo fianza.

"La consecuencia fundamental del fracaso a la hora de cumplir estas órdenes ha empeorado la situación de estos extranjeros, muchos de los cuales llevan muchos años viviendo y trabajando de forma legal en Estados Unidos y no han hecho nada malo", ha advertido el juez.

Este movimiento judicial llega en medio de numerosas críticas de miembros del partido republicano e incluso la renuncia del candidato de esta formación a gobernador de Minnesota. En este punto, la Casa Blanca ha anunciado una investigación para aclarar lo sucedido en torno a la muerte de Alex Pretti, el enfermero abatido el pasado sábado, pues los testimonios apuntan a que no había sacado su pistola (legal) y que, en todo caso, ya había sido desarmado cuando fue acribillado por los agentes.

En paralelo, el presidente Trump dio cuenta de su decisión de enviar al "zar de las fronteras", Tom Homan, para conocer de primera mano lo que está sucediendo en Minnesota. "Tom es duro, pero justo, y me informará directamente", aseguró el magnate en redes sociales.