Irán advierte a Estados Unidos: "Ni siquiera hemos empezado"

"Ni siquiera hemos empezado". Irán está pergeñando un cambio de modelo en el estrecho de Ormuz a la vista de cómo la injerencia de Estados Unidos y algunos de sus aliados en el golfo Pérsico está alterando la "seguridad" del tráfico marítimo y, en este contexto, tras lanzar ayer duros ataques contra Emiratos Árabes Unidos, ha decidido elevar el tono contra Washington.

"Su mal se verá reducido", ha advertido el presidente del Parlamento de Irán, Mohammed Bagher Ghalibaf, sin dejar de hacer hincapié en que el paso por esta arteria comerciales ha sido puesto en riesgo por Estados Unidos con sus "violaciones" del alto el fuego y el bloqueo que ha impuesto a los puertos iraníes.

Ahora, a la vista del nuevo plan "humanitario" impulsado por Trump para sacar a los buques atrapados en el interior del golfo Pérsico a causa de la imposibilidad de cruzar Ormuz, en Teherán han percibido que la Casa Blanca no puede permitir que esta situación —y la afectación que está causando en las economías de todo el mundo— se prolongue en el tiempo.

"Sabemos muy bien que la continuidad del statu quo es intolerable para Estados Unidos, mientras que nosotros ni siquiera hemos empezado", ha recalcado Ghalibaf en un mensaje a través de sus redes sociales.

Y, mientras Irán niega que algún barco haya podido cruzar el estrecho sin coordinarse con la Guardia Revolucionaria, la compañía danesa Maersk ha confirmado que su buque Alliance Fairfax ha salido "sin incidentes" gracias a la escolta del ejército de Estados Unidos.