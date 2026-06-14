Irán amenaza con romper negociaciones con EEUU tras el ataque israelí contra Beirut

El jefe del equipo de negociadores de Irán, Mohamed Baqer Qalifab, ha amenazado con romper la negociación en curso con Estados Unidos tras el último ataque de Israel contra el bastión del partido-milicia chií libanés Hezbolá en Beirut, la capital de Líbano.

"No quedará sin respuesta", ha advertido además, tras constatarse al menos tres muertos y quince heridos por el impacto de al menos cuatro misiles guiados por láser y dirigidos contra un edificio de apartamentos en respuesta a ataques aéreos previos de Hezbolá contra su territorio.

Irán había vinculado la firma de cualquier acuerdo con Estados Unidos al cese inmediato de los ataques israelíes en Líbano, y Dahiya representaba un objetivo particularmente intolerable, al tratarse primero de una zona urbana densamente poblada y, segundo, el centro estratégico operaciones de su gran aliado en Líbano.

El ataque ocurre además en un momento crítico, porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado que hoy firmaría el esperado memorándum de entendimiento con Irán para reabrir inmediatamente el estrecho de Ormuz y comenzar a 60 días de negociaciones en profundidad sobre el programa nuclear iraní y otros puntos de fricción, bajo un cese de hostilidades consolidado, en Líbano especialmente.

Dada la situación, para Qalifab el ataque israelí deja entrever que, o bien Estados Unidos está mintiendo o bien es incapaz de contener a Israel. "El ataque de los sionistas demuestra una vez más que Estados Unidos o no tiene la voluntad de cumplir con sus compromisos o no tiene la capacidad para ello", ha comunicado en un mensaje publicado en redes sociales.

"El juego del poli bueno y el poli malo está pasado de moda. Si no tienen la voluntad ni la capacidad de cumplir con sus compromisos, no es posible continuar por este camino", ha avisado el negociador iraní.

El fin de semana pasado, un ataque parecido desencadenó una respuesta iraní durante varios días contra territorio israelí y posiciones militares de Estados Unidos en varios países del golfo Pérsico.