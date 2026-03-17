Irán confirma la muerte de su jefe de Defensa, que reivindicó Israel

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha confirmado ya la muerte del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, que hace unas horas había reivindicado Israel.

Tras confirmar su fallecimiento, Pezeshkian ha puesto en valor que Lariyani era "una figura distinguida y valiosa, fuente de amplios y diversos servicios y logros en diversos ámbitos durante la república islámica".

"Su martirio fue la recompensa a sus incansables esfuerzos durante todos estos años, y no cabe duda de que una severa venganza aguarda a los terroristas criminales que mancharon sus sucias manos con la sangre de los oprimidos, pero sabios y firmes, mártires de la tierra santa de Irán, durante los recientes ataques terroristas", ha agregado en un comunicado difundido a través de la agencia iraní de noticias Mehr.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria ha confirmado la muerte del jefe de la fuerza paramilitar Basij, Golamreza Soleimani, horas después de que el ejército israelí haya anunciado el asesinato de ambos en un bombardeo ejecutado el lunes contra la capital del país, Teherán.

Israel celebra su muerte

Horas antes de que Irán confirmase su muerte, la noticia la daba, a través de sus redes sociales, el ejército del país hebreo.

Desde esa plataforma, señalaba a Lariyani como "el líder de facto del régimen" por su rango y veteranía; al tiempo que sostenía que había supervisado "personalmente la masacre" que se llevó a cabo contra los manifestantes iraníes en la ola de protestas que tuvo lugar en la república islámica entre diciembre y enero, y que concluyó con la confirmación por parte de las autoridades iraníes de que 3.000 personas habían muerto a causa de la represión.

"Lariyani y el comandante de los Basij fueron eliminados durante la última noche y se han unido en las profundidades del infierno a Alí Jamenei (el difunto líder supremo), jefe del programa de aniquilación, junto a los eliminados en el eje del mal", añadía el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, al tiempo que aseguraba que sus fuerzas seguirían "persiguiendo a la cúpula del régimen del terror y la opresión en Irán".

Balance del conflicto

Más allá de estos dos altos cargos del régimen iraní, el conflicto abierto en Irán como consecuencia de los bombardeos lanzados el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel suma ya cientos de vidas perdidas.

Mientras las autoridades del país centroasiático reportan más de 1.200 muertos, organizaciones como Human Rights Activists elevan la cifra a más de 3.000, en su mayoría civiles; si bien también han fallecido varios soldados estadounidenses y europeos.