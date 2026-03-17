Irán desmiente que Jamenei esté en Rusia e Israel anuncia la muerte del jefe de defensa iraní

Horas después de que Trump abonase la teoría de que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, puede estar "gravemente herido" o incluso "muerto", basándose en informaciones sin contrastar y en el que hecho de que no se está dejando ver, fue el embajador iraní en Moscú quien desmintió los nuevos rumores sobre que habría sido trasladado a Rusia para una intervención. Ese tipo de afirmaciones, ha dicho, son parte de una estrategia de "guerra psicológica"; la misma que puede estar detrás del anuncio por parte de Israel de que ha acabado con la vida del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Lariyani, y del jefe de la fuerza paramilitar Basij, Golamreza Soleimani, a falta de confirmación.

A través de sus redes sociales, el ejército del país hebreo ha señalado a Lariyani como "el líder de facto del régimen" por su rango y veteranía; al tiempo que ha sostenido que "supervisó personalmente la masacre" que se llevó a cabo contra los manifestantes iraníes en la ola de protestas que tuvo lugar en la república islámica entre diciembre y enero, y que concluyó con la confirmación por parte de las autoridades iraníes de que 3.000 personas habían muerto a causa de la represión.

"Lariyani y el comandante de los Basij fueron eliminados durante la última noche y se han unido en las profundidades del infierno a Alí Jamenei (el difunto líder supremo), jefe del programa de aniquilación, junto a los eliminados en el eje del mal", ha dicho el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, al tiempo que ha asegurado que sus fuerzas seguirán "persiguiendo a la cúpula del régimen del terror y la opresión en Irán". Las autoridades de Irán no han confirmado por ahora la muerte de Lariyani ni la de Soleimani. Es más, tras el anuncio de Israel sobre su fallecimiento, la cuenta de Lariyani en redes sociales ha sido actualizada con una carta manuscrita firmada por él mismo, en recuerdo de los muertos en el ataque estadounidense frente a las costas de Sri Lanka.

Más allá de estos dos altos cargos del régimen iraní, el conflicto abierto en Irán como consecuencia de los bombardeos lanzados el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel suma ya cientos de vidas perdidas. Mientras las autoridades del país centroasiático reportan más de 1.200 muertos, organizaciones como Human Rights Activists elevan la cifra a más de 3.000, en su mayoría civiles; si bien también han fallecido varios soldados estadounidenses y europeos.