Irán lanza un ultimátum a EEUU para que acepte su plan de paz mientras estudia fabricar combustible nuclear

Irán no se deja intimidar por el presidente de Estados Unidos. Después de que Donald Trump tachase de "basura" su planteamiento para alcanzar la paz en Oriente Próximo, del que ha dicho que es "totalmente inaceptable", quien encabeza la delegación negociadora de la república islámica ha dejado claro que "no hay otra alternativa" que no sea "aceptar los derechos del pueblo iraní" tal y como se recogen en su documento.

"Cualquier otro enfoque será infructuoso y solo llevará a un fracaso tras otro", ha remarcado Ghalibaf a modo de ultimátum a Washington, pues "cuanto más procrastinen" la firma del acuerdo "más pagarán por ello los contribuyentes estadounidenses".

Sin embargo, ayer mismo el presidente Trump insistió en que no aceptaría un documento que no recoge que Irán "no puede tener un arma nuclear". Teherán, en cambio, se centra más en las garantías de seguridad después de la guerra, el fin del bloqueo estadounidense a sus puertos y la liberación de sus activos congelados; pero las negociaciones mediadas por Pakistán continúan estancadas tras una única reunión en Islamabad.

La tregua se mantiene, a pesar de que Trump ha cifrado en un 1% sus opciones de supervivencia, pero Irán ya estaría analizando sus próximos pasos si el conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel se reactiva.

"Una de las opciones de Irán, en caso de un nuevo ataque, podría ser el enriquecimiento de uranio al 90%", ha escrito en sus redes sociales el portavoz de la Comisión iraní de Seguridad Nacional sobre un proceso que permitiría producir combustible para armas nucleares. "Lo examinaremos en el Parlamento", ha apostillado, a pesar de que la república islámica siempre ha negado que su propósito nuclear estuviera relacionado con las armas.

"Completar la victoria"

En medio de este proceso, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha defendido que "lo más racional y beneficioso" para su país sería "completar la victoria" que, a su juicio, ya ha obtenido en el campo de batalla "a través de la diplomacia".

Se trata, desde su punto de vista, de "garantizar los derechos del pueblo iraní desde una posición de dignidad y fuerza" en las negociaciones, de cara a proteger los derechos de su nación y sus habitantes, aun a pesar de la "desconfianza" con la que siguen mirando hacia la Casa Blanca.

Denuncia en La Haya

En paralelo, Irán ha presentado una demanda contra Estados Unidos ante un tribunal de arbitraje con sede en La Haya, Países Bajos, por su agresión militar y, específicamente, por atacar sus instalaciones nucleares.

En concreto, Teherán ha acudido al Tribunal de Reclamaciones Irán-Estados Unidos, creado en 1981 como parte de los Acuerdos de Argel para resolver la crisis de los rehenes, según la cadena de televisión iraní IRIB.

El argumento descansa en que el primer párrafo de aquellos acuerdos recoge el compromiso de Estados Unidos de "no interferir, directa o indirectamente, política o militarmente, en los asuntos internos de Irán", lo que sirve ahora a la república islámica para exigir el fin de las hostilidades y una indemnización por los daños causados.