Irán inicia maniobras militares en el estrecho de Ormuz en vísperas de retomar la negociación con EEUU

En vísperas de una nueva reunión entre Estados Unidos e Irán, esta vez en la ciudad suiza de Ginebra, la Armada de la república islámica ha desplegado una serie de maniobras militares en el estrecho de Ormuz, la salida del golfo Pérsico hacia el océano Índico.

En concreto, esta actividad militar recibe el nombre de Control inteligente del estrecho y, según la agencia de noticias iraní Tasnim, su objetivo es poner a prueba la capacidad operacional de las fuerzas del país centroasiático ante "posibles amenazas". Todo ello, mientras la potencia norteamericana continúa concentrando buques de guerra en distintas ubicaciones de Oriente Próximo.

Se trata, por tanto, de una toma de posición en medio de las negociaciones encaminadas a frenar el programa nuclear de Irán, al que sus autoridades no renuncian a pesar de que las instalaciones ya fueron bombardeadas el pasado verano por Estados Unidos e Israel.

Porque, más allá de los ataques militares, las autoridades iraníes ya han amagado con interrumpir el tráfico marítimo en el cuello de botella de Ormuz, por donde salen cada día 20 millones de barriles de crudo —esto es, una cuarta parte del petróleo mundial— procedentes de los países del golfo. Si bien la economía del país de los ayatolás también resultaría afectada por esta decisión, en una posición tan maltrecha como la que atraviesa ahora, la repercusión de la medida sería de gran alcance en el resto del mundo.