Israel continúa eliminando a la cúpula de Irán tras matar al ministro de Información

Cientos de personas se congregan en Irán para asistir al funeral de Lariyani, el jefe de Defensa asesinado por Israel

Las autoridades de Israel siguen sumando bajas en la cúpula del régimen de Irán. El ministro de Defensa del país hebreo, Israel Katz, ha informado del asesinato del responsable de Inteligencia de la república islámica, al que responsabiliza del "sistema asesino y de represión interna" del país, en un nuevo bombardeo contra Teherán.

"La política de Israel es clara e inequívoca: nadie en Irán tiene inmunidad y todos están en el alambre", ha amenazado, al tiempo que ha anunciado que la intensidad de los ataques contra Irán "está aumentando" de cara a lograr "una victoria decisiva". Así es que, según sus palabras, el ejército isralí tiene autorización para "seguir cazando" a todos los altos cargos del país centroasiático.

Por su parte, las fuerzas armadas de Israel han dado cuenta de la operación en la que perdió la vida el ministro de Información de Irán, que han justificado en que su cartera ha sido utilizada como "un brazo clave de vigilancia, espionaje y ejecución de operaciones encubiertas en todo el mundo". Por ello, "desempeñó un papel fundamental" en la represión de las manifestaciones, en la que, según las cifras reconocidas por el régimen, perdieron la vida unas 3.000 personas.

Tras el asesinato del anterior líder supremo, Alí Jamenei, y las muertes confirmadas ayer del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, y del jefe de la fuerza paramilitar Basij, el hijo del actual presidente de Irán ha publicado un mensaje en redes advirtiendo del "fracaso" que supone para el régimen el descabezamiento de su cúpula en ataques israelíes.

"No deberíamos haber permitido que el enemigo llevase a cabo otro asesinato exitoso", ha sentenciado Yousef Pezeshkian, antes de advertir: "Si no somos capaces de frenar a la maquinaria asesina sionista, fracasaremos".