Rusia mantiene que alcanzará "todos" sus objetivos en Ucrania

Rusia cumple cuatro años intentando invadir toda la parte oriental de Ucrania, un esfuerzo al que no renuncia a pesar de las dificultades. "Se alcanzarán todos los objetivos de la operación militar especial", sentencian desde el Kremlin sobre un plan que persigue garantizar la "desnazificación" de Kiev, impedir que desarrolle armas nucleares y plantar cara a los intentos anglosajones de "mantener la hegemonía de Occidente".

Así es que, tras reivindicar que la decisión de Putin de invadir el país vecino está "en estricta conformidad" con las normas de la ONU, la portavoz del ministerio de Exteriores del Kremlin, María Zajárova, ha atribuido el paso dado a la necesidad de defender a los ucranianos prorrusos del "exterminio" al que estaban siendo sometidos, en medio del silencio de la comunidad internacional. A ello ha unido la dirigente soviética otros riesgos y amenazas, como la expansión "desenfrenada" de la OTAN al barajar la incorporación de Ucrania y la posibilidad de que gobierno que lidera Zelenski se hiciese con armas nucleares, así como la necesidad de plantar cara a los intentos del "bando occidental, encabezado por los anglosajones" de "mantener la hegemonía de Occidente".

En este contexto, ha advertido de que una paz "duradera, justa y sostenible" solo será posible "si se eliminan las causas subyacentes" del conflicto; mientras el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha insistido en que las condiciones rusas pasan por quedarse con el Donbás y lo que denominan Novorrosiya —literalmente, Nueva Rusia: el extremo este de Ucrania—, por mantener el estatus de Ucrania como no alineada y no nuclear, por la retirada de las sanciones occidentales contra Rusia y por que Kiev renuncie a "cualquier política neonazi y contraria a Rusia".

En este punto, ha responsabilizado a Estados Unidos y a Europa por intervenir en Ucrania frente al ataque ruso, convirtiendo lo que el ataque relámpago que el Kremlin pretendía acometer en una confrontación duradera entre el polo soviético y el occidental. Desde su óptica, la militarización que ambos continentes han hecho del país agredido únicamente tiene como finalidad —tal y como ha dicho— cumplir el objetivo que siempre han perseguido y siguen persiguiendo de "destruir" a Rusia. Y, mientras, ha concluido, los negociadores de Kiev "siguen tratando de echar por tierra cualquier acuerdo político o diplomático" que ponga fin al conflicto.