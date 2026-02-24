Zelenski reivindica la "resistencia" de Ucrania en el cuarto año de la guerra

"Hoy se cumplen cuatro años desde que Putin inició su ofensiva de tres días para tomar Kiev. Eso dice mucho de nuestra resistencia". En el mensaje publicado por Volodimir Zelenski el día que arranca el quinto año de la guerra en Ucrania, el presidente ha puesto en valor el coraje, el trabajo duro y el largo camino recorrido por sus compatriotas a lo largo de todo este tiempo para defender la independencia de su país y su condición de Estado.

"Putin no ha logrado sus objetivos. No ha doblegado a los ucranianos; no ha ganado esta guerra. Hemos preservado Ucrania y haremos todo lo posible por garantizar la paz y la justicia", ha sostenido, antes de recordar cómo su pueblo "no izó la bandera blanca, sino que defendió la azul y amarilla" cuando comenzaron los ataques. En aquel momento, su llamamiento a la comunidad internacional desde un búnker en Kiev fue masivamente secundado por "miles de personas en las plazas de Europa y del mundo" y acompañado por la ayuda militar y financiera de la Unión Europea y Estados Unidos —entre otros países— frente a la agresión de Rusia.

Ahora, en un contexto muy duro para los ucranianos, que están soportando los rigores del invierno en medio de los ataques soviéticos contra la infraestructura energética, ha agradecido el apoyo de los países aliados frente a una lucha que "por desgracia, no se detiene". "Doy las gracias a todos los líderes que han elegido el lado de la luz en la historia, que han elegido a Ucrania", ha recalcado, antes de sostener que le gustaría que el presidente de Estados Unidos de desplazase a Kiev. "Solo viendo con sus propios ojos nuestra vida y nuestra lucha se puede entender qué es realmente esta guerra, quién es el agresor y quién debe ser presionado", ha ahondado, convencido de que Putin "es la causa del inicio de la guerra y el obstáculo para su fin".

Y, tras requerir a aquellos que siguen comprando "el petróleo de Putin" que corten su apoyo al invasor, ha aludido a las negociaciones abiertas con el Kremlin con la mediación de Washington para volver a defender que su país quiere "una paz fuerte, digna y duradera", pues no se puede poner fin al conflicto bélico "terminando con Ucrania". De hecho, ha desvelado que sus instrucciones a los negociadores pasan por que "no devalúen toda la lucha, la valentía, la dignidad y aquello que ha sufrido Ucrania".