Líbano aplaza dos años sus elecciones debido a la escalada bélica

El ataque perpetrado por Estados Unidos e Israel contra Irán no solo tiene profundas repercusiones humanitarias y económicas, sino que también está afectando al ámbito político de los países de su entorno. Y es que el parlamento de Líbano ha aprobado aplazar durante dos años las elecciones legislativas que preveía celebrar en mayo, dados los crecientes bombardeos sobre su territorio por parte del ejército del país hebreo, que dejan cientos de personas fallecidas en el país.

En todo caso, el presidente libanés, Joseph Aoun, se ha mostrado "totalmente dispuesto" a reanudar las negociaciones con Israel que habían dado como fruto un alto el fuego firmado en noviembre de 2024. Con todo, el país que dirige Benjamin Netanyahu nunca ha cesado por completo sus ataques en el interior del pequeño país mediterráneo, alegando que se dirigían contra objetivos de la milicia chií de Hezbolá, alineada con Teherán, ni ha retirado —como estaba establecido— sus efectivos militares del sur del país.

De hecho, Beirut mantiene su compromiso con el desarme de esta organización, que ha atacado a Israel a modo de venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei. La reacción del país hebreo supone, según los cálculos de las autoridades libanesas, la muerte de unas 400 personas en su país.