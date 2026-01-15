La Casa Blanca confirma que Delcy Rodríguez "cumple" con Estados Unidos

La portavoz de la Casa Blanca ha asegurado que el gobierno del que forma parte está en buena sintonía con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Si ayer el presidente Trump, en vísperas de su encuentro con la opositora venezolana María Corina Machado, decidía hacer pública una conversación con la mandataria y describirla como una mujer "estupenda", hoy Karoline Leavitt sostenía que ambos ejecutivos mantienen "una comunicación constante" y que el nuevo equipo al frente de Venezuela está "cumpliendo" con todas las solicitudes planteadas por Estados Unidos.la

"Esperamos que esta cooperación continúe", ha agregado la portavoz, quien también se ha referido a Machado —en ese momento reunida con Trump— como "una voz verdaderamente destacada" y una persona con la que el presidente tenía ganas de "mantener una conversación". Con todo, se ha mantenido en la postura expresada por el neoyorquino tras la irrupción militar en Venezuela sobre que la opositora no es ahora mismo la persona adecuada para guiar el futuro del país caribeño.

De hecho, varios medios estadounidenses publicaron que tras la postura de Estados Unidos de apoyar a Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela y, de este modo, dar una prórroga al chavismo, se encuentra la CIA. Un informe de inteligencia habría alertado de que María Corina Machado, reconocida con el Nobel de la Paz por su lucha por la democracia en su país, podría no ser capaz de controlar al ejército bolivariano; una opinión compartida por el secretario de Estado, Marco Rubio.