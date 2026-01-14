Trump habla con Delcy Rodríguez: “Es una persona estupenda”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha informado este miércoles de que ha mantenido una "larga" llamada con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Se trata del primer contacto conocido entre ambos líderes desde que la anterior vicepresidenta del país caribeño jurara el cargo tras la captura de Nicolás Maduro.

"Acabamos de tener una conversación excelente hoy, y ella es una persona estupenda. Es alguien con quien hemos trabajado muy bien. Hemos tenido una larga llamada, hablamos de muchas cosas, y creo que nos llevamos muy bien con Venezuela", ha afirmado en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval.