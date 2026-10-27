Marco Rubio revela que el testaferro de Maduro está colaborando con la justicia en Estados Unidos

En medio del proceso judicial que está siguiendo Nicolás Maduro en Nueva York tras haber sido capturado en Caracas por militares de Estados Unidos, el secretario de Estado de Donald Trump, Marco Rubio, ha revelado que el colombiano Alex Saab, considerado el testaferro del expresidente de Venezuela, "es testigo colaborador" de la justicia norteamericana.

A preguntas de la prensa sobre el proceso que seguirá Venezuela tras la vuelta de la dirigente opositora María Corina Machado, Marco Rubio ha enfatizado que el gobierno de Delcy Rodríguez está dando los pasos al son que marca la Casa Blanca, de modo que ha asegurado que habrá elecciones, aunque una vez más no ha puesto fecha a ese compromiso. De hecho, la última vez que Trump habló sobre esa posibilidad, concluyó que el país todavía no está preparado.

En todo caso, en medio de una enumeración de los acuerdos con el nuevo gobierno venezolano, ha sostenido que Washington pidió a las autoridades venezolanas que "deportasen a personas buscadas por el sistema judicial de Estados Unidos, como Alex Saab, y lo han extraditado". "Hoy se ha declarado culpable y ahora es testigo colaborador en nuestro sistema", ha agregado.

Estas declaraciones llegan apenas un mes después de que el exministro venezolano se declarase culpable de blanqueo de capitales y transacciones financieras ilícitas ante un tribunal de Miami. El cambio con respecto a su anterior comparecencia, apenas dos meses antes, cuando había proclamado su inocencia, activó las especulaciones sobre la existencia de un pacto con EEUU para testificar en contra de Maduro y hoy ha sido el propio Rubio quien lo ha confirmado.

Situación de Venezuela

Más allá de este asunto concreto, Rubio se ha reafirmado en que habrá elecciones en Venezuela, pero ha apuntado que primero hay que cambiar los órganos electorales y judiciales, a fin de garantizar la limpieza del proceso. "Y no en diez años, ni en cinco, ni en dos; debe suceder rápidamente", ha subrayado, antes de advertir de que "si alguien intenta sabotear" esa línea de trabajo "le hará un gran daño" al país.

La líder opositora María Corina Machado regresa a Venezuela | Mario Flores

De quien no espera que tome ese camino es, precisamente, del actual gobierno. "Hasta ahora, francamente, todo lo que hemos pedido, ya sean las reformas económicas o las políticas, se está cumpliendo", ha abundado, al tiempo que ha descartado que las autoridades interinas vayan a desmarcarse del proceso para llevar adelante una transición en Venezuela.

Y, tras apuntar que espera ver el final del proceso antes de cesar en su cargo, ha defendido que no hay otra forma para lograr un nuevo sistema político en Venezuela. "Vi el intento fallido, durante la primera administración Trump, de generar una rebelión interna: no se va a lograr una democracia solo con protestas callejeras", ha argüido para defender la hoja de ruta actual: "La forma pacífica de hacerlo es a través de un proceso, y es el que hemos establecido. Y si este proceso no funciona, la alternativa será peor: violencia y conflicto armado dentro del país, o volver a la situación de los últimos veinte años, que no ha sido buena para el pueblo venezolano".