María Corina Machado logra regresar a Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado ha regresado a Venezuela, de donde salió en diciembre de 2025 para recoger el Nobel de la Paz, tras meses intentando volver a su tierra, donde vivía escondida a causa de la represión política.

"Estoy aquí. Con ustedes", ha publicado Machado en redes sociales, mientras también Edmundo González, quien fuera candidato presidencial de la oposición en las últimas elecciones presidenciales, en 2024, ha adelantado que también regresará él "pronto".

González, asilado en Madrid, ha asegurado que "muy pronto" se reunirá con Machado en Venezuela para trabajar por el "avance hacia la libertad" de su país. "Ustedes lo saben, esto es hasta el final", ha remachado.

Este regreso se produce en un momento de acercamiento entre Caracas y Washington, que ha derivado en la entrega a Estados Unidos de buena parte de las reservas de petróleo venezolano y en que el propio Trump haya defendido públicamente que no es momento de que se celebren elecciones en Venezuela.

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Machado, fundadora del partido opositor Vente Venezuela, salió del país en diciembre de 2025 para acudir a Oslo para recibir el Nobel de la Paz, si bien no logró llegar a tiempo y el galardón fue recogido por su hija Ana Corina. Desde entonces, la opositora —que llegó a regalar su premio a Trump— afirmó en varias ocasiones que su objetivo es regresar a territorio venezolano.

De hecho, tras los devastadores terremotos de junio puso sobre la mesa su retorno al país, si bien su retorno fue obstaculizado por las autoridades de Panamá, alineadas con la Casa Blanca.

El gobierno de Venezuela ha acercado posiciones con Washington a raíz de la incursión militar estadounidense del 3 de enero en la que fue apresado el presidente del país, Nicolás Maduro, juzgado ahora en Nueva York.