Un muerto y más de 300 heridos en Israel en los últimos ataques de Irán y Hezbolá

Irán y las milicias libanesas de Hezbolá han acelerado su operación de lanzamiento de proyectiles contra Israel durante las últimas 24 horas con una ola de bombardeos que ha dejado, según el último balance de las autoridades del país hebreo, al menos un muertos y 303 heridos, ocho de ellos graves, la mayoría en el sur del país.

El recrudecimiento comenzó a última hora de la tarde de ayer, en una represalia directa tras un ataque al centro de enriquecimiento de uranio de la localidad iraní de Natanz, del que se desvinculó Israel. Caída la noche, Irán respondió con un ataque a gran escala contra Dimona, ubicación de las principales instalaciones nucleares israelíes, y la ciudad de Arad, en el sur israelí.

De hecho, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha reconocido que ha sido "una tarde muy difícil", si bien se ha mostrado decidido a seguir atacando a los enemigos en todos los frentes".

Así es que Irán ha sido escenario en las últimas horas de ataques israelíes contra sus infraestructuras esenciales, en línea con el ultimátum lanzado por Trump para exigir la reapertura del estrecho de Ormuz. Como consecuencia, las autoridades de la república islámica ha anunciado que las instalaciones energéticas de los países del entorno se consideran ya objetivos legítimos.