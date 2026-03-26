Naciones Unidas intervendrá en Cuba para paliar su escasez energética

Naciones Unidas, consciente de las repercusiones de la escasez energética que sacude Cuba, ha presentado un paquete de medidas concebido para paliar los daños que está causando en las distintas áreas, pero especialmente en sectores como el de la salud. Fue su propio presidente, Miguel Díaz-Canel, quien dio cuenta hace apenas dos semanas de que hay "decenas de personas esperando por intervenciones quirúrgicas que no pueden llevarse a cabo" debido a que la isla acumula ya tres meses sin recibir petróleo a causa del bloqueo impuesto por Trump a través de amenazas arancelarias a sus suministradores.

En este contexto, la ONU pretende actuar para garantizar que "la asistencia humanitaria llegue a quienes más la necesitan", de modo que el plan se centrará en las áreas de logística, agua y saneamiento, seguridad alimentaria, habitabilidad y protección, salud y educación para tratar de atender las carencias "críticas" de la ciudadanía y "sostener los servicios esenciales".

"Necesitamos mover suministros para las provincias afectadas, garantizar las operaciones de transporte, asegurar que se abastezca de agua potable a las personas necesitadas y continuar las visitas a terreno para dar seguimiento a nuestras operaciones", ha especificado el coordinador residente de Naciones Unidas en Cuba, Francisco Pichón, consciente de las necesidades que acucian a una población de dos millones de personas distribuidas en 63 municipios de ocho provincias.

Así pues, este nuevo plan de Naciones Unidas dará continuidad al desplegado para dar respuesta a la situación derivada del paso del huracán Melissa. Con todo, como han explicado los representantes de la organización internacional, ahora el enfoque pasa por identificar "las necesidades más críticas y las poblaciones más vulnerables" y lograr "maximizar el uso eficiente del combustible" para ir dando respuesta. Para ello, dispondrán "un modelo de trazabilidad y acceso seguro, adaptado a las especificidades de los sectores de la respuesta".